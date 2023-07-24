Путин заявил о невыполнении условий зерновой сделки Западом

Президент Путин: ни одной из условий зерновой сделки не было выполнено Западом

Президент России Владимир Путин заявил о том, что ни одно из условий зерновой сделки в вопросе вывода российского экспорта из-под санкций и поставок удобрений на мировые рынки не было выполнена. Его статья «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» опубликована на официальном сайте Кремля.

«При этом ни одно из условий «сделки», касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в портах Европы, удалось отправить лишь 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению, остальное осталось в руках европейцев.

Российский лидер напомнил, что в этом случае речь идет о гуманитарной акции, на которую не должны распространяться никакие санкции.

Путин заключил, что с учетом этих факторов гуманитарное назначение зерновой сделки потеряло свой смысл, поэтому Россия возразила против ее дальнейшего продления, ее реализация была завершена.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Позднее в МИД РФ сообщили о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна.

