Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 21 июля 2023Мир

Россия заявила о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна

Замглавы МИД Вершинин: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В условиях прекращения зерновой сделки Россия прорабатывает новые, альтернативные маршруты вывоза зерна. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе брифинга по Стамбульским договоренностям, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«[Проблема создания альтернативного маршрута] это во многом логистическо-технический вопрос. Он уже прорабатывается», — заверил Вершинин, отметив, что необходимые контакты с иностранными представителями уже установлены.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Следствие запросило арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

    Российский SSJ-100 потерял часть двигателя во время полета и попал на видео

    В Стамбуле резко упали запасы воды

    «Газпром» потеряет статус крупнейшего поставщика российского газа в Европу

    Ольга Бузова забронировала отель для свадьбы

    Стилист Рогов назвал россиянам две универсальные вещи в гардеробе

    Винер заступилась за Исинбаеву после заявления о номинальных воинских званиях

    Мосгорсуд признал законным арест блогера-трансгендера за драку в кафе

    Украина попросила плечо помощи у Польши в вопросе зерна

    Россия заявила о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости