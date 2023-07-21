Россия заявила о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна

Замглавы МИД Вершинин: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна

В условиях прекращения зерновой сделки Россия прорабатывает новые, альтернативные маршруты вывоза зерна. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе брифинга по Стамбульским договоренностям, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«[Проблема создания альтернативного маршрута] это во многом логистическо-технический вопрос. Он уже прорабатывается», — заверил Вершинин, отметив, что необходимые контакты с иностранными представителями уже установлены.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия РФ.