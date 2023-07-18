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10:14, 18 июля 2023Бывший СССР

Турция получила обращение Украины по продолжению зерновой сделки без России

РИА Новости: Турция получила обращение Украины по продолжению зерновой сделки без России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Турция получила обращение Украины по продолжению зерновой сделки без участия России и координирует вопрос с ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы источник.

«Да, такое обращение (из Киева) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято», — сказал он.

По словам собеседника агентства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера анонсировал проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому все решения, касающиеся черноморской инициативы, будут приниматься главой государства в соответствии с обсуждениями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Он сообщил, что стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море. Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить, добавил Зеленский.

17 июля украинский президент заявил, что даже без России нужно делать все, чтобы использовать черноморский коридор.

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    Кристина Есикова
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