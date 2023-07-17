Зеленский предложил поставлять зерно без России

Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский предложил поставлять зерно по Черному морю без РФ

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил о надежде Киева на продолжение поставок зерна по черноморскому коридору без участия России. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В публикации Никифоров привел некоторые цитаты Зеленского о прекращении договоренностей по зерновой сделке из интервью африканским журналистам.

«Я дал распоряжение нашему МИД по официальному сигналу Российской Федерации подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу. (…) Даже без РФ нужно делать все, чтобы можно было использовать этот черноморский коридор», — привел он слова украинского лидера.