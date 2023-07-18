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00:18, 18 июля 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с Гутерришем поставки зерна по Черному морю

Зеленский обсудил с Гутерришем возобновление поставок зерна по Черному морю
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский политик.

Как отметил Зеленский, черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. «Договорились с господином Гутерришем работать вместе с ответственными государствами, чтобы возобновить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море», — указал он.

Ранее Гутерриш выразил сожаление в связи с решением Москвы об окончании зерновой сделки. По его словам, оно «нанесет удар по нуждающимся людям во всем мире».

В понедельник, 17 июля, Россия объявила о прекращении договоренностей по зерновой сделке.

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    Марина Совина
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