Генсек ООН выразил сожаление в связи с решением России по зерновой сделке

Генсек ООН Гутерриш выразил сожаление в связи с решением РФ об окончании зерновой сделки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением России об окончании зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении Всемирной международной организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить выполнение черноморской зерновой инициативы, включая выход Российской Федерации из гарантий безопасности навигации в северо-западной части Черного моря», — заявил он.

Генсек отметил, что решение Москвы «нанесет удар по нуждающимся людям во всем мире», однако это не остановит усилия ООН по облегчению беспрепятственного доступа на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как с Украины, так и из России.

Гутерриш подчеркнул, что целью ООН останется обеспечение глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие. «Мы будем по-прежнему сосредоточены на поиске путей решения», — заверил генсек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России заявили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории будет восстановлен режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.