Президент России Путин начал переговоры с президентом Египта ас-Сисси

Президент России Владимир Путин начал переговоры с коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. На встрече российский политик отметил «особый характер» отношений между странами и «мощные проекты», которые развивают Москва и Каир. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры проходят на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Он завершится 28 июля.

«У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану», — заявил Путин на встрече с ас-Сиси. Речь об участии России в строительстве третьего энергоблока на первой в стране АЭС «Эль-Дабаа».

Россия и Египет подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации АЭС еще в 2015 году.