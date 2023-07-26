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20:54, 26 июля 2023Мир

Путин начал переговоры с президентом Египта

Президент России Путин начал переговоры с президентом Египта ас-Сисси
Владимир Путин (архивное фото)

Владимир Путин (архивное фото). Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин начал переговоры с коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. На встрече российский политик отметил «особый характер» отношений между странами и «мощные проекты», которые развивают Москва и Каир. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры проходят на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Он завершится 28 июля.

«У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану», — заявил Путин на встрече с ас-Сиси. Речь об участии России в строительстве третьего энергоблока на первой в стране АЭС «Эль-Дабаа».

Россия и Египет подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации АЭС еще в 2015 году.

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    Виктория Кондратьева
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