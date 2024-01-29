В Турции высказались о возможном визите Путина в феврале

В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Путина в Турцию в феврале

Анкара рассчитывает на визит российского президента Владимира Путина в Турцию в феврале, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Он рассказал, что сейчас идет согласование возможного визита по дипломатическим каналам. «Наши ожидания, ориентировочно, февраль. Но, конечно же, все будет зависеть от графика лидеров», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что встреча лидеров России и Турции, Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прорабатывается по дипломатическим каналам, но конкретная дата еще не выбрана.

19 декабря 2023 года Эрдоган заявил о планах встретиться с российским коллегой с целью обсудить возобновление работы зернового коридора.