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09:38, 9 января 2024Мир

Власти Турции сообщили об отсутствии конкретной даты встречи Путина и Эрдогана

РИА Новости: в Турции прорабатывается встреча Эрдогана и Путина, но даты еще нет

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

Встреча лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прорабатывается по дипломатическим каналам, но конкретная дата еще не выбрана. Об этом РИА Новости заявили источники в администрации Эрдогана.

«Пока какой-либо конкретики нет. Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведется по дипканалам», — говорится в сообщении источника. При этом отмечается, что процесс согласования усложняется «плотным графиком» турецкого президента.

19 декабря 2023 года Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным с целью обсудить возобновление работы зернового коридора. Ранее сообщалось, что Эрдоган также планирует обсудить с российским лидером возобновление переговоров между Москвой и Киевом ради завершения российско-украинского конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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