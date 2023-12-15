Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:38, 15 декабря 2023Мир

Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину возобновить диалог с Украиной

Политолог Озер: Эрдоган может предложить Путину возобновить диалог с Украиной
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Турецкий политический аналитик Энгин Озер рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в начале 2024 года планирует предложить ему возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Анкары, сообщает РИА Новости.

«Президент Эрдоган настроен взять на себя роль посредника в украинском кризисе. У Турции есть возможность разговаривать с обеими конфликтующими сторонами одновременно», — заявил он, указав на намерения республики предложить России вернуться к переговорам с Киевом в Стамбуле.

Ранее обозреватель турецкого издания Medya Günlüğü Алпер Эличин рассказал, что Запад устраивает ситуация, при которой Украина расколется и станет буферным государством. По словам журналиста, США и Европейский союз полагают, что вложились в очень выгодную инвестицию, и российская армия не сможет вернуть себе былую мощь в течение как минимум пяти лет и достичь прежнего военного и экономического потенциала из-за санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Япония решила ввести санкции против Москальковой и еще 34 россиян

      Российские разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино

      Россиянка загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию

      В Польше резко высказались об Украине

      Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину возобновить диалог с Украиной

      Названы сильнейшие российские дроны в зоне СВО

      Турист попал в ДТП в Таиланде, был выдворен из больницы и не выжил

      В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь автомобилей

      В Европе отложили вопрос использования замороженных активов России

      Япония запретила импорт российских алмазов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости