В Турции рассказали о беспощадном расчете Запада в отношении Украины

Medya Günlüğü: Запад устраивает ситуация, при которой Украина расколется

Запад устраивает ситуация, при которой Украина расколется и станет буферным государством, об этом заявил обозреватель турецкого издания Medya Günlüğü Алпер Эличин.

Он указал на беспощадный расчет в вопросе предоставления помощи. По словам журналиста, США и Европейский союз полагают, что вложились в очень выгодную инвестицию, и российская армия не сможет вернуть себе былую мощь в течение как минимум пяти лет и достичь прежнего военного и экономического потенциала из-за санкций.

«Они безжалостно подсчитывают, что в случае предоставления больше поддержки, предельная отдача от помощи уменьшится. Им достаточно того, что Украина расколется и будет существовать как буферное государство», — подчеркнул Эличин.

Обозреватель добавил, что на данный момент стратегические интересы Запада и Киева расходятся, в то время, как украинцы рассчитывают вернуть территории, США и Европа видят для себя выгоду в ослаблении России.

При этом подобные планы провалились, отметил журналист. Москва успешно преодолела санкции и способна продолжать противостояние, а в западных странах снижается желание финансировать конфликт, поскольку государства в той или иной мере ощутили его цену.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок признала снижение интереса к ситуации на Украине. Она назвала фатальным уход конфликта из фокуса общественного мнения.

