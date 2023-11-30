Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:30, 30 ноября 2023Мир

«Это фатально» Глава МИД Германии признала снижение интереса к конфликту на Украине и призвала продолжить помощь Киеву

Глава МИД ФРГ Бербок сочла фатальным снижение интереса к конфликту на Украине
Анналена Бербок.

Анналена Бербок.. Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает фатальным снижение интереса к ситуации на Украине и уход конфликта из фокуса общественного мнения. Об этом она заявила на встрече с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса в рамках Совета НАТО — Украина.

Взгляд на Украину сейчас исчезает из общественного мнения — это фатально

Анналена Бербокглава МИД Германии

По мнению министра, западные страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать страну на пути к свободе и обеспечить защиту от атак по инфраструктуре зимой.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Совете Безопасности международной организации начинают серьезно уставать от украинского сюжета. По его словам, Запад пытается все чаще напоминать другим странам о восточноевропейской республике.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не увидел у союзников по НАТО на встрече глав МИД стран альянса усталости от Украины.

Материалы по теме:
«Силы Запада не безграничны» Как война Израиля в секторе Газа повлияет на возможности США и Европы помогать Украине?
«Силы Запада не безграничны»Как война Израиля в секторе Газа повлияет на возможности США и Европы помогать Украине?
26 октября 2023
«Украина — это только начало» США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?
«Украина — это только начало»США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?
27 ноября 2023

Бербок считает, что будущее Украины в Евросоюзе и НАТО

Анналена Бербок заявила, что будущее Киева — в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Совет НАТО — Украина поможет республике на этом пути, добавила министр, отметив, что ФРГ решила выделить дополнительно 11,5 миллиона евро в фонд Совета.

Стандарты НАТО, планирование потенциала и реформа вооруженных сил занимают центральное место на этом пути

Анналена Бербокглава МИД Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сказал, что страна находится на пути в НАТО и вступит туда в тот момент, когда все участники альянса удостоверятся в соответствии стандартам членства.

Мы подтвердили обязательства, которые были даны в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся, что условия выполнены

Энтони Блинкенгоссекретарь США

Глава ведомства указал на успехи украинских военных в военном отношении. Он заверил, что западные союзники продолжат предоставлять Киеву необходимую помощь.

Кулеба отметил, что услышал от государств НАТО «нет» усталости от конфликта на Украине и ясное «да» продолжению и наращиванию поддержки.

При этом результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг» показали, что в республике снизилась доля населения, выступающего за вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз.

По его данным, доля тех, кто проголосовал бы за членство в ЕС на референдуме, сократилось на семь процентов по сравнению с июлем и составила 78 процентов. За вступление в НАТО выступают 77 процентов против 83 процентов в июле.

Кроме того, выросла доля тех, кто не хотел бы голосовать или не определился во мнении, летом таковых было три процента, в настоящее время — 14. Также 53 процента украинцев против вхождения в НАТО в нынешних границах, 40 процентов — за.

Ранее Киев и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, которая включает в себя подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, стороны также затронули тему реформ, которые Киев должен провести для сближения с альянсом, в том числе реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб.

Материалы по теме:
Европа решила научить украинских пилотов воевать на F-16. Есть ли у них шансы против российских ВКС и сил ПВО?
Европа решила научить украинских пилотов воевать на F-16.Есть ли у них шансы против российских ВКС и сил ПВО?
30 августа 2023
«Человечество открыло двери в ад» Почему мировые лидеры разочаровались в ООН и чем угрожает планете крах организации?
«Человечество открыло двери в ад»Почему мировые лидеры разочаровались в ООН и чем угрожает планете крах организации?
27 сентября 2023

Германия опровергла заявления о принуждении Украины к миру с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявления о том, что Берлин и Вашингтон якобы пытаются принудить Украину к миру с Россией, сокращая поставки вооружений.

На прошлой неделе газета Bild писала, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По данным издания, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский лидер сам пришел к пониманию, что «дальше так продолжаться не может» и необходимо сесть за стол переговоров, поэтому передают Киеву то количество техники, чтобы сдерживать Россию, но недостаточное для возвращения территорий.

Это прямо так цинично предписывать нам, что мы управляем поставками оружия, занижаем поставки оружия или делаем что-то еще, чтобы поставить Украину в положение, в котором она не хотела бы находиться. Это неправда

Борис Писториусминистр обороны Германии

Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что ФРГ делает все возможное, поставляя Киеву современные системы вооружений, в том числе противовоздушной обороны (ПВО) и бронированные машины. В вопросе передачи крылатых ракет Taurus позиция Берлина не изменилась.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что страны-участницы альянса не оказывают давление на украинское руководство в вопросе заключения перемирия с Россией.

В свою очередь чиновник Госдепартамента США заявил, что Москва не согласится заключить мир на Украине до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это фатально» Глава МИД Германии признала снижение интереса к конфликту на Украине и призвала продолжить помощь Киеву

      Названа причина изменения маршрута рейса с Лавровым в Северную Македонию

      ХАМАС назвало условия освобождения мужчин-заложников

      Байден перепутал имя лидера Китая

      Умерла актриса из «Секса в большом городе»

      Лавров прибыл в Северную Македонию

      Во Франции заявили о провале контрнаступления ВСУ

      Саудовская Аравия сделала предложение Ирану из-за войны в Газе

      Полковник раскрыл последствия действий США на Украине

      «Смешная, но опасная ситуация» Доброволец из Иордании в одиночку атаковал позиции ВСУ из-за незнания русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости