«Это фатально» Глава МИД Германии признала снижение интереса к конфликту на Украине и призвала продолжить помощь Киеву

Глава МИД ФРГ Бербок сочла фатальным снижение интереса к конфликту на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает фатальным снижение интереса к ситуации на Украине и уход конфликта из фокуса общественного мнения. Об этом она заявила на встрече с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса в рамках Совета НАТО — Украина.

Взгляд на Украину сейчас исчезает из общественного мнения — это фатально Анналена Бербок глава МИД Германии

По мнению министра, западные страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать страну на пути к свободе и обеспечить защиту от атак по инфраструктуре зимой.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Совете Безопасности международной организации начинают серьезно уставать от украинского сюжета. По его словам, Запад пытается все чаще напоминать другим странам о восточноевропейской республике.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не увидел у союзников по НАТО на встрече глав МИД стран альянса усталости от Украины.

Бербок считает, что будущее Украины в Евросоюзе и НАТО

Анналена Бербок заявила, что будущее Киева — в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Совет НАТО — Украина поможет республике на этом пути, добавила министр, отметив, что ФРГ решила выделить дополнительно 11,5 миллиона евро в фонд Совета.

Стандарты НАТО, планирование потенциала и реформа вооруженных сил занимают центральное место на этом пути Анналена Бербок глава МИД Германии

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сказал, что страна находится на пути в НАТО и вступит туда в тот момент, когда все участники альянса удостоверятся в соответствии стандартам членства.

Мы подтвердили обязательства, которые были даны в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся, что условия выполнены Энтони Блинкен госсекретарь США

Глава ведомства указал на успехи украинских военных в военном отношении. Он заверил, что западные союзники продолжат предоставлять Киеву необходимую помощь.

Кулеба отметил, что услышал от государств НАТО «нет» усталости от конфликта на Украине и ясное «да» продолжению и наращиванию поддержки.

При этом результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг» показали, что в республике снизилась доля населения, выступающего за вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз.

По его данным, доля тех, кто проголосовал бы за членство в ЕС на референдуме, сократилось на семь процентов по сравнению с июлем и составила 78 процентов. За вступление в НАТО выступают 77 процентов против 83 процентов в июле.

Кроме того, выросла доля тех, кто не хотел бы голосовать или не определился во мнении, летом таковых было три процента, в настоящее время — 14. Также 53 процента украинцев против вхождения в НАТО в нынешних границах, 40 процентов — за.

Ранее Киев и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, которая включает в себя подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, стороны также затронули тему реформ, которые Киев должен провести для сближения с альянсом, в том числе реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб.

Германия опровергла заявления о принуждении Украины к миру с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявления о том, что Берлин и Вашингтон якобы пытаются принудить Украину к миру с Россией, сокращая поставки вооружений.

На прошлой неделе газета Bild писала, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По данным издания, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский лидер сам пришел к пониманию, что «дальше так продолжаться не может» и необходимо сесть за стол переговоров, поэтому передают Киеву то количество техники, чтобы сдерживать Россию, но недостаточное для возвращения территорий.

Это прямо так цинично предписывать нам, что мы управляем поставками оружия, занижаем поставки оружия или делаем что-то еще, чтобы поставить Украину в положение, в котором она не хотела бы находиться. Это неправда Борис Писториус министр обороны Германии

Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что ФРГ делает все возможное, поставляя Киеву современные системы вооружений, в том числе противовоздушной обороны (ПВО) и бронированные машины. В вопросе передачи крылатых ракет Taurus позиция Берлина не изменилась.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что страны-участницы альянса не оказывают давление на украинское руководство в вопросе заключения перемирия с Россией.

В свою очередь чиновник Госдепартамента США заявил, что Москва не согласится заключить мир на Украине до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.

