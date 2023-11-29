В Германии назвали глупостью статью о планах подтолкнуть Киев к переговорам

Глава Минобороны ФРГ Писториус опроверг планы подтолкнуть Украину к переговорам

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал глупостью статью Bild о планах Берлина и Вашингтона подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это прямо так цинично приписывать нам, что мы управляем поставками оружия, занижаем поставки оружия или делаем что-то еще, чтобы поставить Украину в положение, в котором она не хотела бы находиться. Это неправда», — опроверг данные издания немецкий министр.

Ранее газета Bild с о ссылкой на источников сообщила, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По данным издания, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский лидер сам пришел к пониманию, что «дальше так продолжаться не может» и необходимо сесть за стол переговоров.

Источник газеты заявил, что сейчас Запад поставляет Украине технику, чтобы помочь сдерживать силы России, однако такая помощь не даст Киеву возможности вернуть территории. Таким образом США и ФРГ постепенно подталкивают Зеленского к переговорам.