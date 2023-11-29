Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:59, 29 ноября 2023Мир

В Германии назвали глупостью статью о планах подтолкнуть Киев к переговорам

Глава Минобороны ФРГ Писториус опроверг планы подтолкнуть Украину к переговорам

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал глупостью статью Bild о планах Берлина и Вашингтона подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это прямо так цинично приписывать нам, что мы управляем поставками оружия, занижаем поставки оружия или делаем что-то еще, чтобы поставить Украину в положение, в котором она не хотела бы находиться. Это неправда», — опроверг данные издания немецкий министр.

Ранее газета Bild с о ссылкой на источников сообщила, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По данным издания, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский лидер сам пришел к пониманию, что «дальше так продолжаться не может» и необходимо сесть за стол переговоров.

Источник газеты заявил, что сейчас Запад поставляет Украине технику, чтобы помочь сдерживать силы России, однако такая помощь не даст Киеву возможности вернуть территории. Таким образом США и ФРГ постепенно подталкивают Зеленского к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по зданию с российскими полицейскими. Четверо погибли на месте, более 15 ранены

      Установка мегакраном 76-тонной мачты на российский ледокол попала на видео

      «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала России

      Россиянин напал на продавщицу цветочного ларька и попал на видео

      Азербайджанские военные провели учения у границ Армении

      Россиянин поджег ларек быстрого питания из-за ссоры с продавцом

      Литва призвала ограничить права России и Белоруссии в Интерполе

      Названы самые популярные кроссовки в мире

      Генсек НАТО опроверг давление альянса на Украину ради перемирия с Россией

      Бывшая участница «Дома-2» подарила матери квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости