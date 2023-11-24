«Дальше так продолжаться не может» США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией

США и Германия пытаются вынудить Зеленского пойти на переговоры с Россией

США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом стало известно от источников немецкой газеты Bild.

По данным издания, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский лидер сам пришел к пониманию, что «дальше так продолжаться не может» и необходимо сесть за стол переговоров.

Без требования извне. Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что надо вести переговоры источник Bild

Запад готовит план Б

В материале говорится, что сейчас Запад поставляет Украине лишь ту технику и в тех количествах, что поможет сдерживать силы России на фронте. При этом такая помощь западных стран не даст Украине возможности «отвоевать завоеванные территории». По этой причине авторы заключили, что США и ФРГ постепенно подталкивают Зеленского к переговорам.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Radio Free Europe / Reuters

Помимо этого, сейчас Вашингтон и Берлин готовят план Б — если переговоры сторон будут невозможны либо после них спецоперация России на Украине не закончится, то хотя бы можно попытаться заморозить конфликт на неопределенное время, заключили источники газеты.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский объявил о замораживании переговорного процесса. Он подчеркивал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

Зеленский исключил идею переговоров с Россией

21 ноября в беседе с газетой The Sun Зеленский прокомментировал возможность мирных переговоров с Россией. Украинский лидер отверг эту идею вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что другие страны при желании могут обсудить с Россией урегулирование.

«На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — отметил он. Украинский лидер добавил, что Москва не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.

Владимир Зеленский Фото: Olivier Matthys / Reuters

Однако Зеленский не против поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул, что если у Трампа есть план по урегулированию украинского конфликта, то он хотел бы с ним ознакомиться. Ранее Трамп отказался от приглашения приехать в Киев.