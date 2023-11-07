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01:30, 7 ноября 2023Мир

Трамп отверг приглашение Зеленского приехать в Киев

Newsmax: Трамп отказался от предложения Зеленского приехать на Украину

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп отверг предложение украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Киев. Об этом он заявил телеканалу Newsmax.

«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время», — сказал Трамп. Он пояснил, что поскольку с Киевом работает администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена, то его визит может спровоцировать конфликт интересов.

5 ноября Зеленский рассказал, что хочет объяснить Трампу проблемы урегулирования украинского конфликта. «Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить Трампу, что он не сможет (...) принести мир на Украину», — заявил украинский политик. Зеленский также заявил, что не верит Трампу, что он сможет урегулировать конфликт за сутки.

Ранее Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа при избрании на новых президентских выборах. Помимо этого, бывший глава Белого дома заявил, что нашел бы аргументы для того, чтобы президент России Владимир Путин сел за стол переговоров.

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      Марина Совина
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