Заместитель постпреда РФ Полянский: СБ ООН серьезно устал от украинского сюжета

В Совете Безопасности ООН начинают серьезно уставать от украинского сюжета, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

Запад пытается все чаще напоминать другим странам об Украине, отметил он. «Дело в том, что все уже начинают от этого очень серьезно уставать. Это чувствуется. Развивающиеся страны уже довольно откровенно выступают с запросом на мир», — подчеркнул Полянский.

Заместитель постпреда напомнил, что площадка Совета Безопасности ООН должна использоваться для урегулирования конфликта. Однако этого не происходит из-за абсолютно безусловной поддержки Киева западными государствами, указал дипломат. «Сейчас это им стало делать гораздо сложнее. Ситуация в Газе четко обнажила двойные стандарты западников», — добавил он.

Ранее стало известно, что проблема минирования территории Украины превосходит масштабами Афганистан и Сомали.