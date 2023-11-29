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23:05, 29 ноября 2023Мир

Стало известно об усталости СБ ООН от украинского конфликта

Заместитель постпреда РФ Полянский: СБ ООН серьезно устал от украинского сюжета

Фото: Evan Schneider / Global Look Press

В Совете Безопасности ООН начинают серьезно уставать от украинского сюжета, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

Запад пытается все чаще напоминать другим странам об Украине, отметил он. «Дело в том, что все уже начинают от этого очень серьезно уставать. Это чувствуется. Развивающиеся страны уже довольно откровенно выступают с запросом на мир», — подчеркнул Полянский.

Заместитель постпреда напомнил, что площадка Совета Безопасности ООН должна использоваться для урегулирования конфликта. Однако этого не происходит из-за абсолютно безусловной поддержки Киева западными государствами, указал дипломат. «Сейчас это им стало делать гораздо сложнее. Ситуация в Газе четко обнажила двойные стандарты западников», — добавил он.

Ранее стало известно, что проблема минирования территории Украины превосходит масштабами Афганистан и Сомали.

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      Марина Совина
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