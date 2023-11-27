В ООН рассказали о превосходящей масштабами Сомали и Афганистан проблеме Украины

Представитель ООН Хеслоп: Украина заминирована сильнее, чем Сомали и Афганистан

Управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп рассказал о том, что проблема минирования территории республики превосходит масштабами Афганистан и Сомали. Его слова приводит британская газета The Times.

«Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, все остальное было просто учением», — отметил представитель международной организации.

Хеслоп заявил, что по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов Украина превосходит все, с чем сталкивалась Европа со времен Второй мировой войны.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что бойцы Вооруженных сил страны (ВСУ) вручную разминируют минные поля.

