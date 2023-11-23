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12:09, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о ручном разминировании минных полей

Шмыгаль пожаловался на необходимость ВСУ вручную разминировать минные поля

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) руками разминируют минные поля. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — сказал он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим украинские войска не смогут добиться прорыва. Он подчеркнул, что ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.

7 октября боец украинской армии Александр Солонько сообщил, что российские войска пресекают любые попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, а минные поля невозможно преодолеть. Как он утверждал, отсутствие превосходства Украины в воздухе стало серьезной проблемой.

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      Кристина Есикова
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