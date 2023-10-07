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14:01, 7 октября 2023Бывший СССР

В ВСУ призвали не недооценивать российскую армию

Солдат ВСУ Солонько: российские минные поля невозможно пересечь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Солонько в интервью The New voice of Ukraine призвал не недооценивать российскую армию.

По его словам, российские войска пресекают любые попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, а минные поля невозможно пересечь. «Беспилотные летательные аппараты "Орлан" постоянно над нашими головами. <…> Фактически у вас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства», — заявил солдат.

Солонько отметил, что совершить атаку или вылазку можно только ночью, иначе существуют риски попасть под обстрел российских войск, замечающих любое движение. Серьезной проблемой ВСУ он назвал отсутствие превосходства в воздухе.

Армию Россию совершенно несправедливо выставляют как неумелую и бесполезную, уверен Солонько, в то время как она мгновенно приспосабливается к изменениям на поле бое и находит выход из напряженных ситуаций.

Ранее британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз раскрыл главную ошибку ВСУ и подчеркнул, что они несут большие потери из-за неспособности применять западную технику.

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    Варвара Кошечкина
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