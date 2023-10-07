Полковник Коллинз заявил о неспособности ВСУ применять западную технику

Британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз прокомментировал, какие ошибки допускают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе конфликта на Украине. Об этом он написал в статье для Telegraph.

Коллинз раскрыл главную ошибку ВСУ и подчеркнул, что они несут большие потери из-за неспособности применять западную технику. Военные также пытаются сочетать советскую тактику с иностранным вооружением.

«Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», — заявил британский офицер.

По словам военного, непредусмотрительность ВСУ дает возможность российским снайперам и артиллерии эффективно противостоять разминированию минных полей, а также уничтожать технику. В итоге солдаты ВСУ вынуждены совершать действия ночью, встречаясь уже с другими проблемами.

Ранее газета NYT написала о тактике борьбы со снайперами ВСУ. По данным издания, российские дроны эффективно противостоят украинским военным.