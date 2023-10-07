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07:13, 7 октября 2023Мир

Британский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Полковник Коллинз заявил о неспособности ВСУ применять западную технику

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз прокомментировал, какие ошибки допускают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе конфликта на Украине. Об этом он написал в статье для Telegraph.

Коллинз раскрыл главную ошибку ВСУ и подчеркнул, что они несут большие потери из-за неспособности применять западную технику. Военные также пытаются сочетать советскую тактику с иностранным вооружением.

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«Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», — заявил британский офицер.

По словам военного, непредусмотрительность ВСУ дает возможность российским снайперам и артиллерии эффективно противостоять разминированию минных полей, а также уничтожать технику. В итоге солдаты ВСУ вынуждены совершать действия ночью, встречаясь уже с другими проблемами.

Ранее газета NYT написала о тактике борьбы со снайперами ВСУ. По данным издания, российские дроны эффективно противостоят украинским военным.

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    Марина Совина
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