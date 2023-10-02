Стало известно о тактике борьбы со снайперами ВСУ

NYT: российские дроны эффективно противостоят снайперам ВСУ

Российские дроны эффективно противостоят снайперам Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассекречивая их позиции. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, — тепло их тел выдает позиции», — отмечает издание.

Ранее представитель холдинга «Высокоточные комплексы» во время общения с журналистами на форуме «Армия-2023» рассказал, что российскому снайперу в ходе одного боя удалось поразить две бронемашины и 20 бойцов ВСУ с расстояния 1,7 километра.