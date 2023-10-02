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11:34, 2 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о тактике борьбы со снайперами ВСУ

NYT: российские дроны эффективно противостоят снайперам ВСУ

Фото: Reuters

Российские дроны эффективно противостоят снайперам Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассекречивая их позиции. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, — тепло их тел выдает позиции», — отмечает издание.

Ранее представитель холдинга «Высокоточные комплексы» во время общения с журналистами на форуме «Армия-2023» рассказал, что российскому снайперу в ходе одного боя удалось поразить две бронемашины и 20 бойцов ВСУ с расстояния 1,7 километра.

Оружие России: на страже Родины
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    Виктория Кондратьева
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