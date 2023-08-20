Российский снайпер в одном бою поразил две бронемашины и 20 бойцов ВСУ

Российский снайпер поразил 20 бойцов ВСУ с дистанции 1,7 км из винтовки ОСВ-96

Представитель холдинга «Высокоточные комплексы» во время общения с журналистами на форуме «Армия-2023» рассказал, что российскому снайперу в ходе одного боя удалось поразить две бронемашины и 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния 1,7 километра, сообщает РИА Новости.

«Из известных историй: совершенно недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника», — заявил он, добавив, что он также ликвидировал до 20 украинских военных.

По его словам, снайпер работал с дистанции 1,7 километра, используя винтовку предыдущего поколения ОСВ-96.

Ранее украинский снайпер Константин Прошинский заявил, что ВСУ ставят задачей удержание нынешних территорий, поскольку на выход к границам 1991 года для Киева невозможен.