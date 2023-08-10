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11:46, 10 августа 2023Бывший СССР

Снайпер ВСУ назвал невозможным выход на границы 1991 года

Снайпер ВСУ Прошинский: выход к границам 1991 года для Киева невозможен

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставят задачей удержание нынешних территорий, поскольку на выход к границам 1991 года для Киева невозможен. Об этом рассказал украинский снайпер Константин Прошинский в интервью на YouTube-канале Yuriy Romanenko.

«Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но даже выйти на границы 24 февраля», — сказал он. По его словам, украинская армия ставит задачей удержать нынешние территории и по возможности продвинуться.

Военный заявил, что популизм «всегда был приятен», особенно на Украине, но в действительности о границах 1991 года «не может быть и речи».

Ранее боец ВСУ Виктор Розовый обвинил украинские СМИ во лжи о российских военнослужащих. Он сказал, что в украинском обществе присутствуют «шапкозакидательские» настроения и украинцы не воспринимают Российскую армию всерьез.

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    Алевтина Запольская
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