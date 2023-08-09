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15:07, 9 августа 2023Бывший СССР

Боец ВСУ обвинил украинские СМИ во лжи о российских солдатах

Боец ВСУ Розовый обвинил украинские СМИ во лжи о российских военнослужащих

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Розовый обвинил украинские СМИ во лжи о российских военнослужащих. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Во время видеоинтервью он заявил, что в украинском обществе присутствуют «шапкозакидательские» настроения. По его словам, у ВС России есть много беспилотников и высокоточного оружия, однако многие люди на Украине из-за информации в СМИ не воспринимают это всерьез и считают, что российские солдаты якобы не умеют пользоваться подобным вооружением.

«У них есть "Краснополи" (корректируемые артиллерийские боеприпасы калибра 152 или 155 мм — прим. "Ленты.ру"), "Ланцеты", коптеры, которые это все корректируют, ZALA, "Орлан-10" (беспилотные летательные аппараты — прим. "Ленты.ру")», — уточнил Розовый.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ отказываются использовать беспилотники на фронте из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения. По словам бизнесмена Игоря Криничко, при утере дрона для его списания необходимо множество документов и проведение «целого расследования», из-за чего военные зачастую не ставят беспилотники на баланс бригады при приобретении.

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    Георгий Нестеров
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