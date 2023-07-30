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17:52, 30 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ при использовании дронов

Spectator: ВСУ отказываются использовать дроны на фронте из-за бюрократии

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются использовать дроны на фронте из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения. Об этом сообщает Spectator со ссылкой на источники.

«Если беспилотник потерян, то для его списания требуется много документов и целое расследование», — заявил в разговоре с изданием бизнесмен Игорь Криничко, отметив, что из-за этого военные зачастую не ставят дроны на баланс бригады при покупке.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ. Как стало известно из сообщения ведомства, удар был нанесен по объектам украинской армии, располагавшимся близ населенного пункта Могилевка в Днепропетровской области.

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    Виктория Кондратьева
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