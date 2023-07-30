Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 30 июля 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении центра ремонта беспилотников ВСУ

МО: уничтожен центр ремонта и хранениния беспилотников ВСУ под Могилевкой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен по объектам украинской армии, располагавшимся близ населенного пункта Могилевка в Днепропетровской области.

Ранее сообщилось, что в ночь с 29 на 30 июля в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась 1 час 20 минут. В регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Позже стало известно, что в Днепропетровской области произошел пожар. Отмечалось, что было повреждено складское помещение.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ в глубину обороны ВСУ

    В Москву пришло потепление

    В США назвали самый опасный истребитель России

    В Минобороны заявили об уничтожении центра ремонта беспилотников ВСУ

    Российские войска отразили семь атак ВСУ на территории ДНР

    ВС России отразили три атаки на краснолиманском направлении

    Стало известно об интересе клуба АПЛ к Мбаппе

    Последствия атаки беспилотников на башни «Москва-Сити» попали на видео

    ВС России сбили украинский военный вертолет в ДНР

    ВС РФ уничтожили пункт управления бригады украинской теробороны в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости