В Минобороны заявили об уничтожении центра ремонта беспилотников ВСУ

МО: уничтожен центр ремонта и хранениния беспилотников ВСУ под Могилевкой

Российские военные уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен по объектам украинской армии, располагавшимся близ населенного пункта Могилевка в Днепропетровской области.

Ранее сообщилось, что в ночь с 29 на 30 июля в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась 1 час 20 минут. В регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Позже стало известно, что в Днепропетровской области произошел пожар. Отмечалось, что было повреждено складское помещение.