В Днепропетровской области ночью произошел пожар

В Днепропетровской области произошел пожар, повреждено складское помещение

Пожар произошел ночью в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Он указал, что повреждено складское помещение. Как уточнил Лысак, к настоящему моменту возгорание ликвидировано. В ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 июля, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась 1 час 20 минут. Сообщалось о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Ранее в Днепропетровской области произошли взрывы. Воздушная тревога прозвучала в Полтавской и Кировоградской областях. Кроме того, в Днепропетровской области Украины был поврежден объект инфраструктуры, возник пожар.