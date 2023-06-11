В Днепропетровской области произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепропетровской области Украины

Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Днепр, наши корреспонденты сообщают о взрыве в пригороде», — пишет издание.

Кроме того, воздушная тревога звучит в Полтавской и Кировоградской областях.

Вечером в субботу, 10 июня, сирены прозвучали в Харьковской и Черниговской областях.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Также украинский лидер отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил политик.