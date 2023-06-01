Зеленский отреагировал на закрытие бомбоубежищ в Киеве

Президент Украины Зеленский отреагировал на закрытие бомбоубежищ в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на закрытые бомбоубежища в Киеве, использовав терминологию бокса. Слова украинского лидера приводит Telegram-канал Klymenko Time.

«Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил Зеленский.

Ранее украинские силовики провели обыски в медучреждении, где во время объявления воздушной тревоги не было открыто убежище. Позже охранника, не открывшего его, арестовали.

Затем прокуратура и полиция начали обыски в Киевской администрации после жалоб местных жителей из-за закрытых бомбоубежищ.