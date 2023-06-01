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15:51, 1 июня 2023Бывший СССР

В Киевской администрации начались обыски из-за жалоб жителей

В Киевской администрации начались обыски из-за жалоб жителей на закрытые бомбоубежища

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киевская прокуратура и полиция начали обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА) после жалоб местных жителей из-за закрытых бомбоубежищ. Об этом со ссылкой на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Сейчас продолжаются следственные действия в КГГА. В частности, обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения», — сообщила она.

Ранее украинские силовики провели обыски в медучреждении, где во время объявления воздушной тревоги не было открыто убежище. Позже охранника, не открывшего его, арестовали.

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    Алевтина Запольская
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