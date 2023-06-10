В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в субботу, 10 июня, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали в 22:45 по местному времени (совпадает с московским) в Харьковской области. Затем в 23:15 прозвучал сигнал тревоги в Черниговской области.

В ночь на пятницу, 2 июня, по Киеву был нанесен массированный комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников. В городе работала система противовоздушной обороны. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Также украинский лидер отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил политик.