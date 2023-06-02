По Киеву нанесли массированный воздушный удар с использованием ракет и беспилотников

«РВ»: ночью по Киеву был нанесен удар с использованием крылатых ракет и беспилотников

В ночь на пятницу, 2 июня, по Киеву был нанесен массированный комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечалось, что объекты в городе одновременно подверглись атаке дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Предполагается, что удар наносился ракетами Х-101/555 и беспилотниками «Герань-2».

Взрывы в украинской столице также подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По всей Украине также была объявлена воздушная тревога.

Мощный взрыв

О мощном ночном взрыве в Киеве также сообщал очевидец. По его словам, детонация зафиксирована в 03:30 по местному времени, а дым от нее был заметен на севере города и поднимался в сторону города Вышгород севернее украинской столицы.

Взрывы в Киеве и Киевской области звучали и в ночь на 1 июня. Отмечалось, что в городе было зафиксировано до 10 детонаций. Предполагалось, что их источником были удары баллистических ракет, которым подвергались военные объекты. Столичная администрация отменила в городе все мероприятия, которые были запланированы ко Дню защиты детей.

О серии взрывов в Киеве также сообщалось в ночь на 30 мая. В ночь на 28 мая населенный пункт подвергся одной из самых массированных атак беспилотников с начала боевых действий на Украине.

Проблема бомбоубежищ

На фоне череды взрывов в украинской столице стало известно о проблеме с закрытыми бомбоубежищами, на которые начали жаловаться местные жители. В результате местная прокуратура и полиция начали обыски в Киевской городской государственной администрации. В частности, они проводились в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.

До этого в Деснянском районе Киева был арестован охранник поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. Отмечалось что окружная прокуратура провела следственные действия и в самом медучреждении, а в Единый реестр досудебных расследований были внесены «сведения по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия».

На проблему с закрытыми столичными бомбоубежищами отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своей критике в адрес местных властей он использовал боксерскую терминологию. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — пригрозил украинский лидер.