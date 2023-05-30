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03:07, 30 мая 2023Бывший СССР

В Киеве произошла серия взрывов

Украинская правда: в Киеве произошли взрывы, в городе и области работает система ПВО
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошла очередная серия взрывов, система противовоздушной обороны (ПВО) работает в городе и Киевской области. Об этом сообщает «Украинская правда» в Telegram-канале.

«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении издания.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Подольском районах города. На территории последнего также упали обломки ракеты, на место происшествия прибыли экстренные службы. Жители украинской столицы начали спускаться в метро и подвалы во время воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 28 мая, Киев подвергся одной из самых массированных атак беспилотных летательных аппаратов с начала боевых действий.

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    Марина Совина
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