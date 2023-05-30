В Киеве произошла серия взрывов
Украинская правда: в Киеве произошли взрывы, в городе и области работает система ПВОСюжетВзрывы в Киеве
В Киеве произошла очередная серия взрывов, система противовоздушной обороны (ПВО) работает в городе и Киевской области. Об этом сообщает «Украинская правда» в Telegram-канале.
«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении издания.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Подольском районах города. На территории последнего также упали обломки ракеты, на место происшествия прибыли экстренные службы. Жители украинской столицы начали спускаться в метро и подвалы во время воздушной тревоги.
Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 28 мая, Киев подвергся одной из самых массированных атак беспилотных летательных аппаратов с начала боевых действий.