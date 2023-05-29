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14:32, 29 мая 2023Бывший СССР

Жители Киева начали спускаться под землю после взрывов

ТАСС: киевляне начали спускаться в метро и подвалы после десяти взрывов в городе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Жители Киева начали спускаться в метро и подвалы после десяти взрывов в городе во время воздушной тревоги, передает ТАСС со ссылкой на местного жителя.

Он рассказал, что в центре Киева услышали более 10 взрывов, люди начали паниковать и устремились в метро и подвалы. В это время, по словам киевлянина, работала украинская противовоздушная оборона.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Деснянском и Подольском районах украинской столицы. На территории последнего также упали обломки ракеты, на место происшествия выезжали экстренные службы.

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    Алевтина Запольская
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