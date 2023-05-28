Раскрыты подробности массированной атаки беспилотников на Киев

«РВ»: Киев в ночь на 28 мая подвергся одной из самых массированных атак БПЛА «Герань»

В ночь на воскресенье, 28 мая, Киев подвергся одной из самых массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с начала боевых действий. Подробности раскрывает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По его информации, атака украинской столицы велась с южного и восточного направлений несколькими волнами с помощью дронов Shahed и «Герань». Известно, что первая воздушная тревога на территории Украины была объявлена в 00:08, а последний отбой — в 06:22, таким образом, сирены по всей стране звучали более шести часов.

Ранее данные о массированной атаке подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в городе работали системы противовоздушной обороны, в результате падения обломков наблюдаются разрушения в разных районах.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов. По его сведениям, взрывы и пожар произошли в Соломенском районе столицы. «Вероятно попадание обломков БПЛА», — допустил он.