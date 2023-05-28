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07:05, 28 мая 2023Бывший СССР

Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе после серии взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Globallookpress.com

В Голосеевском районе Киева после серии взрывов был разрушен склад, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его словам, специалисты локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. «Разрушение строительных конструкций — на общей площади одна тысяча квадратных метров. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения», — сообщил он.

Ранее мэр Киева сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города. Изначально он писал, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Позже мэр добавил, что разрушения в здании произошли на площади 150 квадратных метра.

Кроме того, в Киеве произошел пожар рядом с телевышкой. При этом никаких подробностей происходящего не приводилось.

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    Марина Совина
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