Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе после серии взрывовСюжетВзрывы в Киеве:
В Голосеевском районе Киева после серии взрывов был разрушен склад, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.
По его словам, специалисты локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. «Разрушение строительных конструкций — на общей площади одна тысяча квадратных метров. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения», — сообщил он.
Ранее мэр Киева сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города. Изначально он писал, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Позже мэр добавил, что разрушения в здании произошли на площади 150 квадратных метра.
Кроме того, в Киеве произошел пожар рядом с телевышкой. При этом никаких подробностей происходящего не приводилось.