Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе после серии взрывов

В Голосеевском районе Киева после серии взрывов был разрушен склад, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его словам, специалисты локализуют пожар на площади 700 квадратных метров. «Разрушение строительных конструкций — на общей площади одна тысяча квадратных метров. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения», — сообщил он.

Ранее мэр Киева сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города. Изначально он писал, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Позже мэр добавил, что разрушения в здании произошли на площади 150 квадратных метра.

Кроме того, в Киеве произошел пожар рядом с телевышкой. При этом никаких подробностей происходящего не приводилось.