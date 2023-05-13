Пожар произошел рядом с телевышкой в Киеве

В Киеве произошел пожар рядом с телевышкой

Недалеко от центра Киева произошел пожар рядом с телевышкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

В распоряжении редакции оказались видео, на котором видна телевышка, и поднимающиеся совсем неподалеку от нее клубы черного дыма. Также опубликованы несколько фотографий идентичного содержания.

При этом никаких подробностей происходящего не приводится. Также неизвестно, какой именно объект мог загореться в украинской столице. Информационное агентство напоминает, что киевская телебашня высотой 385 метров является одной из достопримечательностей города и расположена в столичном районе Сырец, к северо-западу от центра города.

Ранее Вооруженные силы Украины сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление в небе над Киевом. Такое решение, согласно сообщению вооруженных сил страны, было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над столицей могло привести «к нежелательным последствиям».