Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 13 мая 2023Бывший СССР

Пожар произошел рядом с телевышкой в Киеве

В Киеве произошел пожар рядом с телевышкой

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Недалеко от центра Киева произошел пожар рядом с телевышкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

В распоряжении редакции оказались видео, на котором видна телевышка, и поднимающиеся совсем неподалеку от нее клубы черного дыма. Также опубликованы несколько фотографий идентичного содержания.

При этом никаких подробностей происходящего не приводится. Также неизвестно, какой именно объект мог загореться в украинской столице. Информационное агентство напоминает, что киевская телебашня высотой 385 метров является одной из достопримечательностей города и расположена в столичном районе Сырец, к северо-западу от центра города.

Ранее Вооруженные силы Украины сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление в небе над Киевом. Такое решение, согласно сообщению вооруженных сил страны, было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над столицей могло привести «к нежелательным последствиям».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Информация о падении еще одного вертолета в Брянской области подтвердилась
Рабочий погиб при обрушении перекрытий усадьбы в центре Москве
Четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле ВСУ
Боец UFC рассказал об измене жены с его лучшим другом в день свадьбы
Пожар произошел рядом с телевышкой в Киеве
Легкомоторный самолет разбился в граничащем с Россией районе Литвы
Раскрыто название магазина взамен H&M Home в московском ТЦ
Военные расходы Евросоюза выросли на 30 процентов с 2014 года
Памятник советским воинам демонтировали на западе Украины
Раскрыта связь комиссионок и советских спекулянтов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.