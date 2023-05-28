В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами

Глава КГВА Попко заявил о самой массированной атаке дронами на Киев

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая город подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА.

Глава КГВА уточнил, что воздушная тревога в Киеве продолжалась пять часов. В городе работали системы ПВО, в результате падения обломков наблюдаются разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов. По его словам, взрывы и пожар произошли в Соломенском районе столицы. «Вероятно попадание обломков БПЛА», — допустил он.

Ранее киевляне пожаловались на закрытые при тревоге бомбоубежища. «К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы», — отметил начальник КГВА.