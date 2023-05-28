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08:45, 28 мая 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами

Глава КГВА Попко заявил о самой массированной атаке дронами на Киев

Фото: Unsplash

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая город подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА.

Глава КГВА уточнил, что воздушная тревога в Киеве продолжалась пять часов. В городе работали системы ПВО, в результате падения обломков наблюдаются разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов. По его словам, взрывы и пожар произошли в Соломенском районе столицы. «Вероятно попадание обломков БПЛА», — допустил он.

Ранее киевляне пожаловались на закрытые при тревоге бомбоубежища. «К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы», — отметил начальник КГВА.

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    Марина Совина
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