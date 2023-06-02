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09:07, 2 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о массированном воздушном ударе по Киеву

«РВ»: по Киеву нанесли массированный воздушный удар крылатыми ракетами и беспилотниками

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Массированный и комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников нанесли по Киеву ночью 2 июня, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Цели в украинской столице одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты», — передает канал, указывая, что предположительно удар наносился ракетами Х-101/555 и беспилотниками «Герань-2».

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    Алевтина Запольская
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