Стало известно о массированном воздушном ударе по Киеву

«РВ»: по Киеву нанесли массированный воздушный удар крылатыми ракетами и беспилотниками

Массированный и комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников нанесли по Киеву ночью 2 июня, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Цели в украинской столице одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты», — передает канал, указывая, что предположительно удар наносился ракетами Х-101/555 и беспилотниками «Герань-2».