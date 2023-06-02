Мэр Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

В Киеве произошли взрывы, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

О работе ПВО сообщает также Киевская областная администрация. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Ранее Кличко заявил, что в ночь на 1 июня в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Затем стало известно, что в городе слышали до 10 детонаций. Все мероприятия в украинской столице, которые были запланированы ко Дню защиты детей, были отменены.

Позже в Деснянском районе Киева арестовали охранника поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. Отмечается, что окружная прокуратура проводит следственные действия в медучреждении.