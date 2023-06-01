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03:25, 1 июня 2023Бывший СССР

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко сообщил о взрывах в Киеве, работает ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве и Киевской области слышны взрывы. Об этом в Telegram сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что в регионе объявлена воздушная тревога, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», в Киеве за несколько минут прозвучало более 10 взрывов. Предположительно, военные объекты подвергаются ударам баллистических ракет.

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    Марина Совина
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