Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко сообщил о взрывах в Киеве, работает ПВО

В Киеве и Киевской области слышны взрывы. Об этом в Telegram сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что в регионе объявлена воздушная тревога, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», в Киеве за несколько минут прозвучало более 10 взрывов. Предположительно, военные объекты подвергаются ударам баллистических ракет.