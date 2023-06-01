Кличко сообщил об отмене мероприятий ко Дню защиты детей в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил, что мероприятия ко Дню защиты детей в городе отменены

Об отмене запланированных мероприятий ко Дню защиты детей в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Все мероприятия в районах города, которые были запланированы ко Дню защиты детей, отменены», — сообщил он.

Ранее Кличко заявил, что в ночь на 1 июня в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Затем стало известно, что в городе слышали до 10 детонаций.

Позже в Деснянском районе Киева арестовали охранника поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. Отмечается, что окружная прокуратура проводит следственные действия в медучреждении.