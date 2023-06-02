Стало известно о мощном ночном взрыве в Киеве

ТАСС: ночью в Киеве произошел мощный взрыв

Ночью в Киеве произошел мощный взрыв. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает ТАСС.

По его словам, взрыв прозвучал в 03:30 по местному времени (совпадает с московским). «Дым виден был на севере города, поднимался в сторону Вышгорода (населенный пункт к северу от Киева — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал, что ночью в Киеве произошли взрывы, работала система противовоздушной обороны. По всей Украине также была объявлена воздушная тревога.