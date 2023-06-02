Зеленский поручил проверить бомбоубежища по всей Украине

Президент Украины Зеленский поручил проверить бомбоубежища по всей стране

Проверить бомбоубежища по всей стране распорядился президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки, сообщается в его официальном Telegram-канале.

«Поручил члену Ставки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет — через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, — то же самое по всей Украине», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил президент Украины.

После этого мэр Киева Виталий Кличко ответил на заявление Зеленского, раскрыв связи глав районов города с украинским лидером и указав, что не может даже сделать им выговор.