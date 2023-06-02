Кличко ответил на слова Зеленского о нокауте, раскрыв связи чиновников Киева с президентом

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского про нокаут, раскрыв связи глав районов города с украинским лидером. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мэр столицы не может не только уволить главу района, а даже вынести ему выговор», — сказал Кличко, отметив, что девять из десяти глав районов Киева являются представителями партии Зеленского «Слуга народа», а глава администрации города назначен офисом президента.

При этом он признал и свою вину в закрытых бомбоубежищах. «Ответственность — общая. Всех служб и моя как мэра города», — сказал Кличко.

Ранее украинская прокуратура и полиция начали обыски в Киевской администрации после жалоб местных жителей из-за закрытых бомбоубежищ. Затем Зеленский отреагировал на закрытые бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил президент Украины.