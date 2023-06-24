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08:27, 24 июня 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Telegram-канал Николая Лукашука

В Днепропетровской области Украины был поврежден объект инфраструктуры, об этом в Telegram-канале сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

«Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются», — сказал представитель властей региона, комментируя ситуацию безопасности в области.

Лукашук не утонил, о каком именно объекте идет речь. По его словам, также в ночь на 24 июня возник пожар, повреждения получили автомобили, хозяйственные сооружения, а также газопровод.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что Армия России в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 июня, нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как уточнили источники, взрывы произошли в Харькове, Днепропетровске, Виннице и других регионах.

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