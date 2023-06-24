Стало известно о массированном ударе российской армии по Украине

«РВ»: стратегические ракетоносцы ВС России нанесли массированный удар по Украине

Армия России в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 июня, нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как уточнили источники, взрывы гремят в Харькове, Днепропетровске, Виннице и других регионах. «Российские стратегические ракетоносцы нанесли ракетный удар», — подчеркнули военкоры. При этом по целям в Харькове были выпущены ракеты «земля-земля».

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактические ракеты «Точка-У». Также стало известно, что система ПВО сбила 15 снарядов американской реактивной системы запового огня (РСЗО) HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM.