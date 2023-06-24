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08:05, 24 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о массированном ударе российской армии по Украине

«РВ»: стратегические ракетоносцы ВС России нанесли массированный удар по Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Армия России в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 июня, нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как уточнили источники, взрывы гремят в Харькове, Днепропетровске, Виннице и других регионах. «Российские стратегические ракетоносцы нанесли ракетный удар», — подчеркнули военкоры. При этом по целям в Харькове были выпущены ракеты «земля-земля».

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактические ракеты «Точка-У». Также стало известно, что система ПВО сбила 15 снарядов американской реактивной системы запового огня (РСЗО) HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM.

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    Марина Совина
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