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14:33, 23 июня 2023Россия

Российские войска сбили четыре выпущенные ВСУ тактические ракеты «Точка-У»

Минобороны: перехвачены четыре выпущенные ВСУ тактические ракеты «Точка-У»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактические ракеты «Точка-У». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки система ПВО сбила пятнадцать снарядов американской РСЗО HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM, добавил представитель Минобороны.

Помимо этого, Минобороны сообщило о нанесении в ночь на 23 июня группового удара по ракетным арсеналам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На пораженных объектах находилось в том числе и поставленное Киеву Западом ракетное вооружение.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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