Армия России нанесла групповой удар по ракетным арсеналам ВСУ

Минобороны: нанесен высокоточный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

В ночь на 23 июня российские войска нанесли групповой высокоточный удар по местам хранения ракетного арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все намеченные цели были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В уничтоженных местах хранения вооружения находились в том числе ракеты иностранного производства, уточнили в Минобороны.

Удар по объектам военной инфраструктуры был нанесен дальнобойным оружием воздушного базирования.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника на краснолиманском направлении, добавил представитель военного ведомства. На этом участке линии боевого соприкосновения дислоцированы военнослужащие группировки российских войск «Центр».