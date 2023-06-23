Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на одном из направлений

Минобороны заявило о пресечении действий двух украинских ДРГ в ДНР и ЛНР

Российские военнослужащие пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 23 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что диверсанты действовали в районе села Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, группировка российских войск «Центр» поразила подразделения противника в районах Серебрянского лесничества и села Площанка в ЛНР.

В ходе боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли до 90 бойцов, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Также в оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 23 июня российские войска нанесли групповой высокоточный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.